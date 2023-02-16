قناة النهار وزير التجارة يرد على نائب اتهمه بقلة إحترام النواب وإهانة الشعب.. “إسحب كلامك والعيب ليس فينا” بقلم النهار أونلاين نشر في 16 فيفري 2023 - 22:24 شارك غرِّد أرسل 260 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GWOlX اقرأ أيضا من سيحرس شباك الخضر في النهائي قندوز أو شعال؟.. هكذا رد بوقرة قناة النهار 03 فيفري صرخة خالتي الجوهر وأبنائها السبعة المعاقين.. فهل من مغيث؟ قناة النهار 01 فيفري لحظة وصول جثماني الضحـ ـيتين المتوفـ يتين خلال زلزال تركيا إلى الجزائر قناة النهار 11 فيفري الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل اللواء الإماراتي مبارك سعيد غافان قناة النهار 01 فيفري عين الدفلى : إمرأة مجهولة تترصد تلاميذ الابتدائي و تخلف حالة ذعر قناة النهار 15 فيفري "شينوية" في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لمناصرة أشبال بوقرة قناة النهار 04 فيفري النعامة : قناة النهار ترصد انشغالات الموالين بسوق المشرية للمواشي قناة النهار 16 فيفري شاهد.. هكذا خبأت عصابة المخدرات 70 كلغ "زطلة" داخل السيارات على طريقة الأفلام والأمن يداهمهم قناة النهار 14 فيفري الطارف: بعث المشاريع الإستثمارية بالمناطق النائية قيمة تضاف لإقتصاد البلاد قناة النهار 01 فيفري الإتحاد الإفريقي / لعمامرة يشارك في الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي قناة النهار 15 فيفري