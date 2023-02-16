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قناة النهار

وزير التجارة يرد على نائب اتهمه بقلة إحترام النواب وإهانة الشعب.. “إسحب كلامك والعيب ليس فينا”

بقلم النهار أونلاين
وزير التجارة يرد على نائب اتهمه بقلة إحترام النواب وإهانة الشعب.. “إسحب كلامك والعيب ليس فينا”
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