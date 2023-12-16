وزير التجارة يستقبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم السبت، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، وامكيلي مين.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير خلال اللقاء، “جاهزية القوائم الخاصة بالبنود التعريفية الخاضعة للتفكيك الجمركي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

موضحا أن القوائم، قد تم تحضيرها مع كل القطاعات المعنية في الجزائر، في إطار تسريع هذا الفضاء القاري. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، لتشجيع التجارة البينية الإفريقية.

ومن جانبه، ثمن وامكيلي مين “جهود الجزائر خلال السنوات الأربع الأخيرة بدفع من رئيس الجمهورية في تسريع اجراءات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

وجاء ذلك، من خلال انخراط الجزائر في المساعي الأفريقية، وانفتاحها على السوق الافريقية. عبر فتح بنوك ومعارض دائمة للمنتجات الجزائرية في كل من موريتانيا والسنغال. وكذا فتح خطوط جوية وبحرية إلى عدة عواصم قارية.