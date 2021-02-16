وزير التجارة يستقبل السفير التونسي لبحث فرص التعاون والتبادل التجاري

إستقبل وزير التجارة كمال زريق، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر رمضان الفائض.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى الإستقبال بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.

وأضاف البيان، أن الطرفان تحادثا حول سبل تعزيز التعاون التجاري القائم بين البلدين، والعلاقات الممتازة التي تربط الجزائر بتونس.

وأكد وزير التجارة على ضرورة ان تنعكس العلاقة على حجم المبادلات التجارية البينية من خلال تبادل السلع وتصديرها عبر المعابر الحدودية البرية.

كما دعا الوزير الجانب التونسي إلى العمل والتنسيق المشترك بتفعيل مجلس الأعمال بين الطرفين وتكثيف اللقاءات بين المتعاملين.

من جانبه رحب السفير التونسي بكافة أشكال الشراكة المثمرة القائمة على مبدأ رابح رابح.

وأوضح البيان، أن السفير التونسي أبدى إستعداد بلاده لتوسيع الشراكات بما يخدم إقتصاد البلدين الشقيقين.‎