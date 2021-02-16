وزير التجارة يستقبل السفير التونسي لبحث فرص التعاون والتبادل التجاري

إستقبل وزير التجارة كمال زريق، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر رمضان الفائض.
وحسب بيان للوزارة، فقد جرى الإستقبال بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.
وأضاف البيان، أن الطرفان تحادثا حول سبل تعزيز التعاون التجاري القائم بين البلدين، والعلاقات الممتازة التي تربط الجزائر بتونس.
وأكد وزير التجارة على ضرورة ان تنعكس العلاقة على حجم المبادلات التجارية البينية من خلال تبادل السلع وتصديرها عبر المعابر الحدودية البرية.
كما دعا الوزير الجانب التونسي إلى العمل والتنسيق المشترك بتفعيل مجلس الأعمال بين الطرفين وتكثيف اللقاءات بين المتعاملين.
من جانبه رحب السفير التونسي بكافة أشكال الشراكة المثمرة القائمة على مبدأ رابح رابح.
وأوضح البيان، أن السفير التونسي أبدى إستعداد بلاده لتوسيع الشراكات بما يخدم إقتصاد البلدين الشقيقين.
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