وزير التجارة يستقبل رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك

استقبل وزير التجارة، كمال رزيق، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة، فإن اللقاء جاء في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يشرف عليها الوزير مع مختلف الشركاء والمهنيين.

وأشار بيان الوزارة أن رزيق استمع خلال اللقاء لطرح زبدي وكذا مختلف المقترحات المقدمة من طرفه.

وأكد رزيق خلال اللقاء على الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك، والتي تعد شريكا فعالا في عمليات التوعية والتحسيس.

كما أكد رزيق أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل الشركاء وخاصة الجمعيات من أجل غاية سامية واحدة وهي حماية المستهلك.