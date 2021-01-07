وزير التجارة يستقبل سامي عقلي لدعم المؤسسات الجزائرية في مجال التصدير

إستقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عاقلي.
وحسب بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان حول آليات دعم المؤسسات الجزائرية في مجال التصدير.
كما استعرضا بعض المقترحات التي من شأنها مرافقة المتعاملين الإقتصاديين ورفع حصة الصادرات الجزائرية.
وأوضح البيان، أن مرافقة المتعاملين الإقتصاديين جاء تنفيذا لمخطط الحكومة المتعلق بإنعاش الإقتصاد الوطني.
كما دعا الوزير كنفدرالية أرباب العمل الانخراط في مسعى الوزارة، لترقية عمليات التوزيع على مستوى المساحات التجارية الكبرى.
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