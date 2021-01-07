وزير التجارة يستقبل سامي عقلي لدعم المؤسسات الجزائرية في مجال التصدير

إستقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عاقلي.

وحسب بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان حول آليات دعم المؤسسات الجزائرية في مجال التصدير.

كما استعرضا بعض المقترحات التي من شأنها مرافقة المتعاملين الإقتصاديين ورفع حصة الصادرات الجزائرية.

وأوضح البيان، أن مرافقة المتعاملين الإقتصاديين جاء تنفيذا لمخطط الحكومة المتعلق بإنعاش الإقتصاد الوطني.

كما دعا الوزير كنفدرالية أرباب العمل الانخراط في مسعى الوزارة، لترقية عمليات التوزيع على مستوى المساحات التجارية الكبرى.