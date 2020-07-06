وزير التجارة يستقبل سفيري تونس والبرتغال

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الإثنين، في لقائين منفصلين كل من سفير جمهورية تونس بالجزائر شفيق الحاجي، وسفير البرتغال لويس دي البكارك فيلوزو.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاءين جريا بمقر الوزارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.

وأوضح البيان، أن االوزير أكد خلال اللقاء الأول أن العلاقات التجارية بين الجزائر وتونس شهدت تطورا ملحوظا انعكس بشكل إيجابي على حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

وأضاف رزيق أنه يجب العمل على تطوير العلاقات الجزائرية التونسية أكثر بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين بعد جائحة كورونا خاصة على صعيد التجارة الخارجية.

وخلال لقائه بالسفير البرتغالي بالجزائر، نوه وزير التجارة بمستوى العلاقات البينية التي تربط البلدين ودعا الى ضرورة توسيعها خاصة في شقها التجاري.