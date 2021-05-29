وزير التجارة يستقبل نظيره الليبي محمد الحويج في مطار الجزائر

الوطني
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وزير التجارة يستقبل نظيره الليبي محمد الحويج في مطار الجزائر
بقلم أسماء.ع

إستقبل، خلال الساعات المنقضية،  وزير التجارة كمال رزيق، ونظيره الليبي محمد الحويج، في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. وهذا للمشاركة في المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين.

وتأتي مشاركة الوزير الليبي على رأس وفد هام من المتعاملين الاقتصاديين،بالمنتدى لبحث وتعزيز سبل الشراكة بين البلدين الشقيقين بمجالات متعددة. خاصة –يضيف منشور الوزارة- المتعلقة بقطاع التجارة وتذليل العقبات، التي من شأنها أن تحول دون ذلك.

للإشارة، ستنطلق فعاليات المنتدى،بداية من اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، الى غاية 31 من نفس الشهر.  كما يترأس أشغال المنتدى كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم ووزير التجارة، ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد حويج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1002026

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