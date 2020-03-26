وزير التجارة يستقبل هبات تضامنية من شركات ونقابات

أشرف اليوم وزير التجارة كمال رزيق على إستقبال هبة تضامنية مقدمة من طرف شركة sarl wafa faile لمصالح الدولة المشتغلين في الميدان.

بينما سيتم تقديم دفعة ثانية من الهبة يوم السبت المقبل حسب مانشرته وزارة التجارة عبر صفحتها على الفيسبوك.

وتمثلت الشحنة في 3 شاحنات نصف مقطورة تحمل بـ 8000 مناديل جيب معطرة.

3200 علبة مناديل وفاء متوسطة الحجم.

4240 ورق صحي.

525 أغطية طبية.

180 حزمة ورق خاص بالمائدة.

1920 حزمة ورق خاص بالمائدة حجم صغير.

كما تسلمت الوزارة هبة من طرف شركة / imgsa spa تمثلت في 40 صندوق بها 4000 وحدة للإستعمال الطبي والتي تم توجيهها لمصالح الدولة المشتغلين في الميدان ومستشفى بوفاريك.

وقدمت نقابة الصيادلة هة تضامنية للوزارة متمثلة في 4776 وحدة من الهلام المضاد للبكتيريا والتي سيتم تحويلها لمصالح الدولة المشتغلين في الميدان.