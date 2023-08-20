وزير التجارة يستنكر إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية رغم إنقضاء أزمة كورونا

أشرف وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على تدشين معرض المستلزمات المدرسية بمتنزه الصابلات في الجزائر العاصمة.

أين قام الوزير بالتنقل في المعرض بين المستوردين وقام بالتحدث معهم حول الأسعار ووفرة الإنتاج.

واستغرب الوزير، من عدم إنخفاض أسعار الأدوات المدرسية بعد إنقضاء أزمة كورونا، بالرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 60 بالمئة في العالم.

كما استنكر الوزير السعر المرتفع لكراس “96” صفحة والذي بلغ 76 دج.

وذكر زيتوني، أن الوزارة في طور التحضير لمعارض وطنية لبيع الأدوات المدرسية، خاصة في ولايات الجنوب.

وطلب الوزير من المستوردين، توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية، بأسعار معقولة. ودعاهم لإطلاق عملية الدعم بالتخفيض عل الأقل خلال الدخول المدرسي.