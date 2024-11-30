وزير التجارة يشارك في قمة الشراكة 2024 بالهند

يشارك وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، الطيب زيتوني، في فعاليات الدورة الـ29 لقمة الشراكة لعام 2024، التي ستنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

وحسبما أفاد به اليوم السبت، بيان للوزارة، يشرع وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني، بدءا من يوم غد الأحد، في زيارة إلى جمهورية الهند.

وسيشارك الوزير، في الدورة التاسعة والعشرين لقمة الشراكة لعام 2024. التي ستنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

وتعد قمة الشراكة التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII) بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT). التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، منصة بارزة لتبادل الخبرات خاصة في مجال التعاون والاستثمار.