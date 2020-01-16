وزير التجارة يشدد على مراقبة أسعار المنتجات المدعمة خلال رمضان المقبل

اصدر اليوم، وزير التجارة كمال رزيق، تعليمات بتشديد الرقابة على أسعار المنتجات المدعومة مثل الحليب خاصة خلال شهر رمضان.

وترأس الوزير اجتماعل للجنة المشتركة المسؤولة عن تنظيم وتزويد السوق بمنتجات الاستهلاك الواسع تحسبا لشهر رمضان.

وأكد الوزير على ضرورة محاربة التجار الذين ينتهزون مناسبة الشهر المبارك لرفع الأسعار.

وحضر الاجتماع الوزير المنتدب للتجارة الخارجية عيسى بكاي وممثلو الأمانة العامة للاتحاد العام للتجاروالحرفيين الجزائريين وكذا الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك.

وركز رزيق على الدور الهام للمزارعين والمنتجين والفاعلين في قطاع التوزيع في تزويد أسواق الجملة والتجزئة.

من جانبهم أشار الشركاء المهنيون إلى ضرورة تثقيف المستهلكين من خلال التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والتي تشكل شريكا فعالا في هذا المجال.

ويعد هذا الاجتماع جزءًا من الاجتماعات التي تعقد بين الوزير والشركاء في القطاع وتتمثل أهدافها في تنظيم الأسواق وضمان إمدادها بالمنتجات المستهلكة على نطاق واسع خاصة خلال شهر رمضان من خلال اقتراح تطوير خطة عمل للسيطرة على الأسعار ومحاربة المضاربين من خلال إشراك جميع المعنيين.