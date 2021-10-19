وزير التجارة يشرف على إفتتاح الصالون الأول للتصدير ببومرداس

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الثلاثاء، على إفتتاح الصالون الأول للتصدير بولاية بومرداس.

وأشرف على هذا الإفتتاح، سفراء كل من قطر، أوكرانيا، السينغال، وممثل سفير روسيا. وبحضور السادة نواب البرلمان والمندوب الولائي لوسيط الجمهورية، المستثمرين، التجار والإقتصاديين بالولاية، ووالي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp