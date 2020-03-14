وزير التجارة يطلب بتطبيق إجراءات وقائية في المقاهي والمطاعم لمنع انتشار كورونا

طلب وزير التجارة كمال رزيق من جميع المدراء الولائيين للتجارة من تطبيق الإجراءات الوقائية عبر المقاهي والمطاعم لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشر وزير التجارة عبر صفحته على الفيسبوك إعلان تحسيسي يطلب من خلاله بإتخاذ إجراء احتياطي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا عبر المقاهي والمطاعم.

كما اشار الوزير إلى التذابير التبي يجب إستعمالها في المقاهي والمطاعم انتشار فيروس كورونا وهي

تحسيس المقاهي بإستعمال كؤوس ورقية أوبلاستيكية وإستعمال ملاعق بلاستيكية.

على المطاعم إستعمال كؤوس ورقية أو بلاستيكية وملاعق وكذا شوكات إضافة إلى سكاكين “امواس” بلاستيكية ومناديل ورقية.

السهر على النظافة القصوى بالنسبة للمراحيض الموجودة على مستواهم.