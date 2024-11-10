وزير التجارة يطمئن المستوردين والمحوّلين لمادة “البن”

أشرف الطيّب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، على لقاء تشاوري وتقييمي مع الناشطين في شعبة البُن.

وجرى ذلك بمشاركة كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وعصام بدريسي الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء تمحور حول التدابير الجديدة المتخذة لضمان تموين السوق الوطنية بمادة البن بالأسعار المحددة.

كما طمأن الوزير بتعويض كافة المستوردين والمحوّلين وفق الآجال المتفق عليها.

وفي السياق ذاته، أبدى المشاركون في اللقاء التزامهم التام بالتموين المنتظم للسوق عبر استيراد مادة البن بكميات كافية، لاستدراك أيّ عجز أو تذبذب في توفير هذه المادة الموجهة للاستهلاك.

كما شدّد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان وفرة السلع والمواد الاستهلاكية تحضيرًا لشهر رمضان المعظم، داعيًّا المتعاملين الاقتصاديين والتجار إلى تنسيق الجهود ومضاعفتها، المساهمة في ضبط وتنظيم السوق وأخلقة العمل التجاري ومحاربة الممارسات غير المشروعة.