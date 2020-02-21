وزير التجارة يعتذر لـ 400 بلدية محرومة من الحليب المدعم

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن هناك حوالي 400 بلدية موزعة عبر 48 ولاية، لم تكن مدرجة في الإستفادة من الحليب المدعم.

ونشر على صفحته الرسمية، بفيسبوك، أن الوزارة اكتشفت بعد إنشائها لمنظومة معلومات توزيع الحليب، بأن هناك حوالي 400 بلدية لم تكن اصلا مدرجة في الاستفادة من الحليب المدعم من طرف الهيات المسؤولة على توزيع بودرة الحليب المدعم.

وأطلق كمال رزيق، تسمية بلديات الظل، على هذه المناطق التي لا يصلها الحليب المدعم، مشيرا أنه سيتم نشر قائمة البلديات لاحقا

وأكد وزير التجارة، أنه يتم العمل حاليا مع تلك الهيئات، على اجبارية تغطية هذه البلديات المنسية عن قريب.

وقال “اعتذر منكم، رغم أن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك الحيف، لكن اقدم مرة أخرى اعتذاري خاصة وأن وزارة التجارة لم تكتشف هذا الظلم على هذه البلديات، الا بعد إنشاء نظام المعلومات”.

وأضاف ” الف الف معذرة، لكن اعاهدكم بأن الامر سوف يحل عن قريب ان شاء الله مهما كلفنا ذلك”