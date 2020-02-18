أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أنّه سيعمل دائمًا على التوفيق بين القدرة الشراء للمواطنين، تشجيع المنتوج الوطني وقدرات الفلاح.

وصرّح الوزير خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاءه مع مربي المواشي، قائلًا: “سنحافظ على المنتوج الوطني للموالين ونتعهد بتنظيم لقاء مشترك يجمع الموالين والمستوردين”.

كما وضح الوزير بخصوص ما دار في اللقاء، مواصلًا: “الموالون تبرأوا من تصريحات رئيس إتحاديتهم”.

وأضاف رزيق: “واجبنا حماية المنتوج الوطني والقدرة الشرائية للمواطن، سنوفّق بين المنتوج الوطني وقدرات الفلاح للتوصل إلى سعر توافقي للحوم خاصة في شهر رمضان، سعر 800 دينار للكيليغرام لحوم سعر خيالي ونحن نبحث عن سعر يرضي الطرفين”.

وفي سياق آخر قال الوزير: “لا يمكن التخلص من بارونات الحليب بسهولة وقد رفعنا دعاوى قضائية ضد عدد هائل من الملبنات المخالفة، وبعد تسوية مشكلة الحليب سنتوجه للزيت، السكر، الفريمنة والسميد”.