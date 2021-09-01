وزير التجارة يعزي في وفاة مدير التجارة لولاية تيزي وزو
بقلم ط.خير الدين
قدم وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأربعاء، تعازيه الى عائلة مدير التجارة لولاية تيزي وزو قادة عجابي اثر وفاة هذا الأخير.
وجاء نص التعزية عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك” حيث قال:
“ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة مدير التجارة لولاية تيزي وزو الفقيد قادة عجابي ، وعلى اثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بنا أتقدم بإسمي الخاص ونيابة عن كافة إطارات وموظفي القطاع بخالص التعازي الى عائلة المرحوم راجيا من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان،ـ انا لله وانا اليه راجعون”
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