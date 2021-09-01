وزير التجارة يعزي في وفاة مدير التجارة لولاية تيزي وزو

قدم وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأربعاء، تعازيه الى عائلة مدير التجارة لولاية تيزي وزو قادة عجابي اثر وفاة هذا الأخير.

وجاء نص التعزية عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك” حيث قال:

“ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة مدير التجارة لولاية تيزي وزو الفقيد قادة عجابي ، وعلى اثر هذا المصاب الجلل الذي ألم بنا أتقدم بإسمي الخاص ونيابة عن كافة إطارات وموظفي القطاع بخالص التعازي الى عائلة المرحوم راجيا من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان،ـ انا لله وانا اليه راجعون”