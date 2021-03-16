وزير التجارة يعلن عن إجراءات جديدة لضمان وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان

إتخذ وزير التجارة كمال رزيق اليوم عدة إجراءات من شأنها ضمان وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.
وتم خلال في إجتماع لجنة متابعة تموين الأسواق خلال شهر رمضان بمقر الوزارة متابعة ملف التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل
ومن بين الإجراءات التي تم إتخاذها خلال خلال شهر رمضان هي:
فتح أسواق جوارية وتنظيم معارض تجارية في عدد من ولايات الوطن
والتي تمكن المنتج من البيع المباشر للمستهلك مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي قصد تمكين المستهلكين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار تنافسية.
إضافة لعمليات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي أسبوع قبل بداية شهر رمضان ويمتد الى ثاني أيام عيد الفطر.
وزير التجارة امر بالإعتماد على النظام المعلوماتي المستحدث على مستوى الوزارة السنة الماضية.
والذي تم تحيينه وتطويره والذي من شأنه مراقبة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة.
كما أمر الوزير بالوقوف على أي اختلال قد يسجل في سلسلة التموين.
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