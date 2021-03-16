وزير التجارة يعلن عن إجراءات جديدة لضمان وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان

إتخذ وزير التجارة كمال رزيق اليوم عدة إجراءات من شأنها ضمان وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.

وتم خلال في إجتماع لجنة متابعة تموين الأسواق خلال شهر رمضان بمقر الوزارة متابعة ملف التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل

ومن بين الإجراءات التي تم إتخاذها خلال خلال شهر رمضان هي:

فتح أسواق جوارية وتنظيم معارض تجارية في عدد من ولايات الوطن

والتي تمكن المنتج من البيع المباشر للمستهلك مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي قصد تمكين المستهلكين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار تنافسية.

إضافة لعمليات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي أسبوع قبل بداية شهر رمضان ويمتد الى ثاني أيام عيد الفطر.

وزير التجارة امر بالإعتماد على النظام المعلوماتي المستحدث على مستوى الوزارة السنة الماضية.

والذي تم تحيينه وتطويره والذي من شأنه مراقبة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة.

كما أمر الوزير بالوقوف على أي اختلال قد يسجل في سلسلة التموين.