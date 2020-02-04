وزير التجارة: يعوّل على مركب توسيالي للحديد لزيادة حجم صادرات الجزائر نحو إفريقيا

أكّد وزير التجارة، كمال رزيق أنّه يعول على مركب الحديد توسيالي لزيادة حجم الصادرات الجزائرية من الحديد والصلب نحو الدول الإفريقية، التي من المنتظر أن تصل إلى 200 مليون دولار سنة 2020.

وقال الوزير رزيق، خلال إجتماعه بممثلي المصنع الجزائري التركي “توسيالي” للحديد والصلب، أنّ قطاعه يعوّل

كثيرا على المركب، من أجل زيادت صادرات الجزائر نحو إفريقيا، معتبرا إياها أولوية من أولويات الحكومة.

وخلال ذات اللقاء الذي أقيم بمقر الوزارة، شدد الوزير على زيادة حجم الصادرات ، التي تعد من أولويات الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أنّ أبواب الحوار تبقى مفتوحة و على مدار الساعة.

كما دعا الوزير إلى عقد لقاءات دورية مع ممثلي المصنع لمعالجة النقائص لوضع المصنع في السكة الصحيحة وزيادة حجم الصادرات.

تجدر الاشارة إلى أنّ مركب توسيالي يعد من أبرز نماذج الشراكة الصناعية الجزائرية-التركية، والذي دشن في 2013 .