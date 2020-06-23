وزير التجارة يقّيم نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع إلى الجنوب

ترأس، اليوم الثلاثاء، وزير التجارة، كمال رزيق إجتماع تقييمي لنظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الى الجنوب.
وحسب ما أفادت به وزارة التجارة، في بيان لها، فإن رزيق ترأس إجتماع تقييمي لنظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع إلى الجنوب.
كما تطرق إيضا خلال الإجتماع إلى آفاق تحسين أداء النقل البري للبضائع وتفعيل دوره لتشجيع وتطوير النشاطات التجارية بالمناطق الجنوبية.
بالإضافة إلى ضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع بأسعار متقاربة مع تلك المطبقة في المناطق الشمالية ، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين القاطنين في الجنوب.
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