وزير التجارة يقّيم نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع إلى الجنوب

ترأس، اليوم الثلاثاء، وزير التجارة، كمال رزيق إجتماع تقييمي لنظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الى الجنوب.

وحسب ما أفادت به وزارة التجارة، في بيان لها، فإن رزيق ترأس إجتماع تقييمي لنظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع إلى الجنوب.

كما تطرق إيضا خلال الإجتماع إلى آفاق تحسين أداء النقل البري للبضائع وتفعيل دوره لتشجيع وتطوير النشاطات التجارية بالمناطق الجنوبية.

بالإضافة إلى ضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع بأسعار متقاربة مع تلك المطبقة في المناطق الشمالية ، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين القاطنين في الجنوب.