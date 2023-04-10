وزير التجارة يكشف أسباب إرتفاع سعر الموز

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن أسباب إرتفاع سعر الموز في الأسواق الجزائرية والذي وصل إلى أرقام جد مرتفعة.

وقال الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين على هامش إشرافه على إفتتاح معرض المنتجات النسيجية: “هناك نقص في السوق أدى إلى ارتفاع سعر الموز”.

وأشار الوزير، إلى أن هذه المعادلة سهلة، وحلها يكمن في رفع حصص الاستيراد من هذه المادة.

وأوضح زيتوني، أن سعر الموز، سعر مهيكل للسوق وهو ما يتسبب في رفع الأسعار، لكن رفع الاستيراد يوفره بالسوق.