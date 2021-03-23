وزير التجارة يكشف أسباب ارتفاع أسعار “المقارون”

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع أسعار العجائن بمختلف أنواعها في الأسواق الجزائرية.

وأوضح، وزير التجارة، أن هناك مواد عرفت ارتفاعا محسوسا مثل العجائن، والتي سجلت زيادة تتراوح بين 10 دنانير و40 دينار.

وأرجع وزير التجارة، السبب في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى رفع الدعم عن هذه المواد.

أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض الخضر، فقال الوزير إن الأمر ينطبق فقط على المنتجات غير الموسمية، معتبرا ذلك أمرا منطقيا.

وفند المسؤول، في سياق ذات صلة، وجود زيادة في أسعار المواد المدعمة أو المسقفة باستثناء بعض الحالات المنعزلة.

وأضاف المتحدث، أن القطاع يراقبها باستمرار، مبرزا تسجيل ارتفاع في المواد الاستهلاكية غير المقننة بسبب ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية.

علاوة على ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض قيمة الدينار من جهة أخرى.