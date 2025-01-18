وزير التجارة يكشف عن تحضيرات قطاعه لشهر رمضان

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم السبت، أنه تم رصد ميزانية بـ 28 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، وهذا تحضيرا لشهر رمضان المبارك.

وفي تصريح للصحافة، على هامش أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. أكد زيتوني أنه تم الانتهاء من عملية استيراد اللحوم الحمراء ، لأن هذه العملية واجهت عدة مشكلات.

واشار الوزير أن رئيس الجمهورية رخّص باستيراد اللحوم الحمراء استثنائيا إلى غاية إعادة تكوين الحظيرة الوطنية. من المواشي الوطنية، مضيفا “حتى نكون قطبا للانتاج لأننا كنا كذلك”.

كما نوّه زيتوني كذلك أن رئيس الجمهورية سمح باستيراد اللحوم البيضاء في بعض الأحيان، غير أنه اليوم هذه المادة متوفرة. اليوم في السوق الوطنية وبأسعار معقولة بالنسبة المنتجين والمستهلكين.

وبخصوص التحضيرات المسبقة لشهر رمضان الكريم، أكد الوزير أنه تم رصد ميزانية بـ 28 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء. مشيرا أن عملية الاستيراد تتوقف على حسب الاستهلاك، أي إذا كان هناك نقص في هذه المادة على مستوى السوق الوطنية. سيتتم استيرادها لضمان اوفرها للمستهلك، وإذا كانت هناك فائض سيتم ضبط عملية الاستيراد.

في حين أكد وزير التجارة، أنه إذا استدعت الضرورة سيتم استيراد قرابة 15 ألف طن من اللحوم البيضاء.

زيتوني يدعو إلى المشاركة الفعالة في تموين الأسواق الجوارية المبرمجة

من جهة أخرى، دعا الوزير بالمناسبة، المنظمات المهنية الكبرى و جمعيات حماية المستهلك، إلى الانخراط بقوة في التحضيرات. الجارية لشهر رمضان من خلال المشاركة الفعالة في تموين الاسواق الجوارية المبرمجة. وكذا تقديم تخفيضات وعروض ترويجية مع الحرص على النوعية.

وذلك تكرار لتجربة أسواق شهر رمضان 2024، حيث تمكن الجزائريون من القيام بشعيرة الصيام في اجواء من السكينة والطمأنينة. وقد نالت تلك الجهود ثناء رئيس الجمهورية بعدما تكللت بنجاح باهر عكس جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها. وبين قيم التآزر والتعاون والتضامن من طرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين مع المستهلكين، يضيف الوزير.

وأشار زيتوني أن السلطات العمومية تطلع من خلال تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة. لتموين السوق الوطنية تحضيرا لشهر رمضان 2025 وكذا متابعة الوزير الأول النذير العرباوي. لضمان تموين منتظم ومتوازن للسوق الوطنية بمختلف المنتجات الفلاحية والغذائية التي تشهد اقبالا متزايدا خلال الشهر الفضيل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور