وزير التجارة يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي الشريف

الوطني
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وزير التجارة يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي الشريف
بقلم النهار أونلاين

هنأ وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الأربعاء، كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رزيق في منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك:”بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف ذكرى مولد خير خلق الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتقدم بإسمي ونيابة عن كافة اطارات وموظفي القطاع لكل الشعب الجزائري والأمة الاسلامية جمعاء بأطيب التهاني واصدق الاماني، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة الطيبة المباركة بالخير والصحة والعافية واليمن والبركات وعلى وطننا المُفدى بالمزيد من الأمن والرقي والرخاء.”
“كل عام وانتم بالف خير”


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