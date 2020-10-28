وزير التجارة يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الأربعاء، كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال رزيق في منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك:”بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف ذكرى مولد خير خلق الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتقدم بإسمي ونيابة عن كافة اطارات وموظفي القطاع لكل الشعب الجزائري والأمة الاسلامية جمعاء بأطيب التهاني واصدق الاماني، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة الطيبة المباركة بالخير والصحة والعافية واليمن والبركات وعلى وطننا المُفدى بالمزيد من الأمن والرقي والرخاء.”
“كل عام وانتم بالف خير”
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