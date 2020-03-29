وزير التجارة يوجه تعليمات وأوامر هامة للتجار في أسواق الجملة

إستمع اليوم وزير التجارة كمال رزيق لعرض حول وضعية التموين للأسواق وبعض الصعوبات التي يواجهوننا خلال اجتماعين تنسيقيين منفصلين، مع الفاعلين في القطاع.

وخلال إجتماع الذي جرى بمقر الوزارة وجه الوزير أوامر وتوجيهات هامة للفاعلين في القطاع وهي:

التجار ملزمون بفتح محلاتهم ما عدى الذين يمنعهم من ذلك القرارات الخاصة بالحجر الصحي وتقديم الخدمة العمومية الملزمين بها تجاه المواطن.

الحذف نهائي من ممارسة النشاط التجاري لكل من يتم التأكد منه أنه قام بعمليات المضاربة على مستوى سوق الجملة.

الحذف النهائي من ممارسة النشاط التجاري لوكلاء الخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة الذين رفضوا الإلتحاق بمربعاتهم التجارية.

وذلك على مستوى الأسواق بعد تبليغهم بإجبارية بذلك .

بضرورة عمليات التوعية والتحسيس للتجار بأخذ جميع احتياطات النظافة والوقاية.

الزامية تطهير وتعقيم فضاءات النشاط التجاري بشكل دوري.

تأطير البائعين المتجولين الذين يقتنون بضائعهم من هذه الأسواق.

مؤكدا أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قد تلقت تعليمات بتسهيل عملية التقييد في السجل التجاري لهذه المهنة في أجل لايتعدى 24 ساعة.

هذا وقد إجتمع الوزير مع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار رفقة ممثلي سوق السمار للمواد الغذائية بالجملة.

كما إجتمع رزيق بمدراء ومسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه للكالتوس، بوفاريك، بوقارة وحطاطبة.

وهذا بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام لمؤسسة انجاز وتسيير أسواق الجملة ماقرو.

أين إستمع الوزير لإنشغالات ممثلي سوق السمار للمواد الغذائية بالجملة حول تكثيف عمليات الرقابة ومحاربة المضاربين .

في ذات السياق قدم الوزير حلا للتجار بضرورة التصريح بجميع المخازن والمستودعات ومحتوياتها عن طريق مراسلة مديرية التجارة في إقليم الإختصاص.

وبهذا سيتسنى لمصالح الرقابة والمصالح الأمنية من التمكن من الفصل بين التجار النزهاء والمضاربين.