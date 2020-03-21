وزير التجارة يوّجه نداء للجزائريين “فلنكن يدا واحدة لمحاربة هذا الوباء”

وجه وزير التجارة كمال رزيق نداء لكل الجزائريين للبقاء في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، فدرء المفسدة أولى من جلب المنفعة.

ونشر الوزير عبر صفحته على الفيسبوك نداء للمواطنين من اجل الحد من إنتشار وباء كورونا وهذا نصه:

“الى كل الجزائريين والجزائريات البقاء في منازلكم و عدم الخروج الا للضرورة القصوى، فدرء المفسدة أولى من جلب المنفعة”.

“فلنكن يدا واحدة لمحاربة هذا الوباء في اقرب وقت لاستقبال شهر رمضان كما كنا في الماضي فيجب علينا الحجر الصحي الطوعي في البيوت الان للنعم بشهر العبادة في المستقبل”

“ان شاء الله يرفع الله وبائه في اقرب وقت و يحمي الجزائر”