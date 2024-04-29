وزير التجارة يُؤكد على التوزيع العادل للمنتجات عبر الوطن

أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، أن قطاعه يعمل على الصعيد الداخلي لتأطير السوق الوطنية من خلال ضمان توزيع عادل للمنتجات في كل ربوع الوطن.

وأضاف الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه رفقة وزير النقل، على افتتاح الطبيعة السابعة للصالون الدولي للنقل واللوجيستيك LOGISTICAL، بوهران، أن قطاعه يعمل على الصعيد الدولي للولوج إلى الأسواق الخارجية، وهذا لا يتحقق إلا بتوفر شبكة نقل وقواعد لوجستيكية متكاملة.

وأوضح الوزير، إن اختيارهم لولاية وهران لإقامة الطبعة السابعة لهذا الموعد الاقتصادي السنوي يأتي تكملة للمشاريع التنموية الضخمة التي أطلقها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. من خلال ربط ميناء أرزيو بخط السكك الحديدية الى غاية غارا جبيلات، مروراً ببشار. بالإضافة إلى ربطه بالمنطقة الحرّة بتندوف، وهو ما يؤهلها لتصبح بوابة غرب افريقيا باعتبارها قاعدة لوجيستيكية للتصدير

وأكد الوزير، على أهمية المشاريع المهيكلة التي انطلقت فيها بلادنا خلال الأربع سنوات الأخيرة. قصد تطوير البنية التحتية للمنشآت القاعدية التي من شأنها تعزيز مكانة الجزائر اقتصادياً. وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب المستثمرين الخلاقين للثروة.