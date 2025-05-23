وزير التجارة يُستقبل من طرف الرئيس الموريتاني

إستقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، حيث أبرز الطرفان، توافقهما على بناء شراكات اقتصادية حقيقية.

وفي تصريحات صحفية، قال زيتوني إنّه تمّ التطرق إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار زيتوني إلى أنّه تطرّق مع الرئيس الموريتاني إلى “ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الجزائرية الموريتانية”.

وذكر زيتوني أنه أطلع الغزواني على لقاءات رجال أعمال البلدين، ووجود نية صادقة لديهم لتطوير العلاقات الثنائية.

كما قدّم الرئيس الموريتاني جملة توصيات للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين.

وأوصى الغزواني بـ”ضرورة تذليل كل العقبات التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية، والتنسيق بين وزارتي التجارة في البلدين”.

وركّز الرئيس الموريتاني على جوانب حماية المستهلك والسجل التجاري.