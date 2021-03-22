وزير التجارة يُعلن عن إجراءات جديدة لمتابعة عمليات التصدير

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، إن وزارته قد باشرت بإدراج جملة من الاجراءات والتدابير الجديدة في قطاعه.

وأضاف الوزير، أنه قد تم إنشاء لجان ولائية، تحت رئاسة المدير الولائي للتجارة بهدف متابعة سير عمليات التصدير.

بالإضافة إلى تكثيف الورشات الاعلامية التكوينية والتحسيسة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المصدرين.

وكذا تنظيم معارض مصغرة محلية أو جهوية.

وأشار رزيق، إلى أن التعديلات التي قامت بها الوزارة والتي تخص الصندوق الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات من شأنها تعزيز آليات المرافقة.

بالإضافة إلى تدعيم الاجراءات التحفيزية الممنوحة للمصدريين.

ودعا الوزير، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال النقل الجوي البحري والبري، إلى التقدم لمصالح الوزارة لدراسة امكانية اعتمادهم في مجال النقل الخاص بعمليات التصدير.

وكذا تمكينهم من الاكتتاب في الصندوق الخاص بترقية الصادرات.