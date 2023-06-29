وزير التجارة يُعلن عن مخطط جديد لضبط الأسعار

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، أن مصالحه وضعت مخططا جديدا لضبط الأسعار.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، قال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش معاينته لسيرورة المداومة التجارية في يومي عيد الأضحى بالعاصمة، عن الشروع في تحليل هياكل السعر لبعض المواد الاستهلاكية ومقارنتها مع الأسعار في البورصات العالمية.

ويأتي هذا الإجراء، في إطار الجهود الرامية للتحكم في الأسعار وفي فواتير الاستيراد.

وقال زيتوني: “يتم حالياً تحليل هياكل السعر لبعض المواد مع اجراء مقارنة للأرقام وأسعار المواد الخاضعة لنظام البورصات العالمية”.

وأضاف الوزير: “سنواصل تفعيل فرق الرصد الاقتصادي لتقصي ومتابعة الأسعار والسلع في الأسواق. وتعزيز وسائل التواصل مع العاملين في مجال التجارة والمستهلكين. لتحديد المسؤوليات من نقطة خروج المنتوج الى غاية وصوله إلى المستهلك”.