وزير التجارة: 3514 سجل تجاري إلكتروني.. تحصيل المزيد أمر ضروري

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن إطلاق المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني، سيمثل بداية لتعزيز وتطوير قطاع الدفع الإلكتروني وتوسيع إستخدامها.

وأشار وزير التجارة خلال كلمة له على هامش إطلاق المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني من سيدي عبد الله بالعاصمة. أن قطاع التجارة يهدف إلى تحسين تجربة الدفع الإلكتروني وتوفير خيارات دفع متعددة وآمنة وزيادة في الشفافية والعمليات المالية. حيث سيكون له تأثير إيجابي في القطاع التجاري والإقتصادي في بلادنا وسيساهم في شفافية كل المعاملات التجارية والمصرفية.

كما أكد وزير التجارة، أن القطاع يعمل على تعزيز إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر التراب الوطني. من خلال تحسيس التجار باعتمادها وإعلام الزبون بأهمية هذه التعاملات التي مازالت محدودة في الكمية.

وأوضحوزير التجارة في ذات السياق، أن الجزائر شهدت تحولا كبيرا في عادات التسوق والتجارة. حيث أصبحت التكنولوجيا مهمة في الخدمات والمنتوجات التي يحتاجونها. لأنها أحد أهم مجال الاعمال والتجارة في العالم وتمثل طريقة مستقبلية في العالم التجاري وتعمل على توسيع دائرة السوق المحلية إلى أسواق جديدة.

كما كشف وزير التجارة في سياق ذي صلة، إلى أنه تم إحصاء 3514 سجل تجاري رقمي في نشاط التجارة الالكترونية عبر 53 ولاية. كما أكد أنه رقم بسيط ويجب العمل على كسب وخلق المزيد من هذا النشاط. مضيفا أنه تم تحقيق 14 مليار دينار خلال السداسي الأول.

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