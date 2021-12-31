وزير التجارة: 40 مليار دينار لدعم مادة زيت المائدة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن السوق الجزائرية تعرف وفرة في المنتوجات ومختلف المواد. مشيرا إلى توفر مادة زيت المائدة.

وأضاف الوزير في حديث للقناة الإذاعية الأولى، أن السوق الجزائرية تعرف وفرة في مختلف المواد. رغم الضغوط التي تحدث بين الحين والآخر لأسباب غير موضوعية في أغلب الحالات. مشيرا إلى وفرة مادّة زيت المائدة بالنظر إلى حجم الإنتاج الذي يفوق حجم الطلب. وسيرتفع ذلك مع دخول مصنع جيجل مرحلة الإنتاج قريبا وهو ما سيسمح بتصدير هذه المادّة.

وأضاف وزير التجارة في ذات السياق، أنّه في إطار دعم هذه المادّة فقد بلغت القيمة المالية 40 ملياردينار. أي ما يعادل 4 آلاف مليار سنتيم خلال 2021. وجهت للمتعاملين في مجال إنتاج زيت المائدة كتعويضات.

وطمأن رزيق أنّ الحكومة إتخذت كافة الإجراءات تحسبا لشهر رمضان لاسيما من خلال فتح أسواق جوارية في مختلف البلديات بأسعار تفاضلية، بالإضافة إلى تفعيل قانون مكافحة المضاربة.

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