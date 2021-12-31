وزير التجارة: 40 مليار دينار لدعم مادة زيت المائدة
قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن السوق الجزائرية تعرف وفرة في المنتوجات ومختلف المواد. مشيرا إلى توفر مادة زيت المائدة.
وأضاف الوزير في حديث للقناة الإذاعية الأولى، أن السوق الجزائرية تعرف وفرة في مختلف المواد. رغم الضغوط التي تحدث بين الحين والآخر لأسباب غير موضوعية في أغلب الحالات. مشيرا إلى وفرة مادّة زيت المائدة بالنظر إلى حجم الإنتاج الذي يفوق حجم الطلب. وسيرتفع ذلك مع دخول مصنع جيجل مرحلة الإنتاج قريبا وهو ما سيسمح بتصدير هذه المادّة.
وأضاف وزير التجارة في ذات السياق، أنّه في إطار دعم هذه المادّة فقد بلغت القيمة المالية 40 ملياردينار. أي ما يعادل 4 آلاف مليار سنتيم خلال 2021. وجهت للمتعاملين في مجال إنتاج زيت المائدة كتعويضات.
وطمأن رزيق أنّ الحكومة إتخذت كافة الإجراءات تحسبا لشهر رمضان لاسيما من خلال فتح أسواق جوارية في مختلف البلديات بأسعار تفاضلية، بالإضافة إلى تفعيل قانون مكافحة المضاربة.
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وزير التجارة: 20 مليار دولار للدعم الإجتماعي في قانون المالية 2022
وزير التجارة: 20 مليار دولار للدعم الإجتماعي في قانون المالية 2022
كما قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن الجزائر لم تتخلى عن سياسة الدعم الإجتماعي. مؤكدا أنّ قانون المالية الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية يحافظ على نفس النهج ونفس الدعم الموجه للمواطن.
وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية عن الوزير رزيق، فقد أكد أنه تم تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ هذه السياسة خلال قانون المالية لسنة 2022، بنحو 20 مليار دولار. لكن هذا لاينفي أنّ السلطات تسعى إلى ضبط هذه العملية.
كما أكد وزير التجارة، أنّ السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها. وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار إلى غاية 30 نوفمبر الماضي. مقارنة بسنة 2020 حيث كان الميزان التجاري سالبا لنحو 10 مليار دولار.
وأرجع وزير التجارة هذا التحسن إلى برنامج رئيس الجمهورية في مجال التجارة الخارجية، الذي شجّع التصدير خارج المحروقات. ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين. وهو ما انعكس إيجابا على الحركية الإقتصادية في مختلف الشعب. حيث حقّق الناتج الداخلي الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2021. وهذا رغم الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.