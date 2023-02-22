وزير التجارة.. 51 “سوق جملة” للخضر والفواكه في الجزائر

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن قطاعه ضبط إستراتيجية لتسويق مختلف المنتوجات الزراعية. موضحا بأن برنامج تسويق الخضر والفواكه اعتمد على متابعة واستغلال أسواق الجملة للخضر والفواكه. التي تقدر حاليا بـ51 سوقا للجملة. مضيفا أن مصالحه قامت بمراجعة النصوص التنظيمية المؤطرة لهذه الشعب، وإعادة النظر بالنظام الحالي المعتمد في ضبط سوق المنتجات الفلاحية.

وبخصوص شعبة اللحوم، أكد وزير التجارة أن الإستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة التجارة، تهدف إلى تفعيل دور المذابح العمومية والخاصة. ودعم عمليات تموين المواطنين باللحوم الحمراء انطلاقا من الولايات الجنوبية. وكذا تدعيم التنسيق القطاعي بخصوص المراقبة الصحية للمواشي. وإعداد برنامج تحسيسي لفائدة المذابح غير الشرعية قصد إدماجهم في النشاط الشرعي. وتكليف المجمع العمومي (Agrolog) عبر فرعه “المؤسسة الجزائرية للحوم” بالاستيراد الدوري والمنتظم لرؤوس العجول الموجهة للتسمين. وتحديد أسعار الأعلاف، وتحديد الاحتياجات الوطنية من اللحوم الحمراء والبيضاء، وتدعيم تربية العجول وتكثيف إنتاج الأعلاف. ووضع تحفيزات وتسهيلات للمستثمرين في ميدان المذابح خاصة على مستوى الولايات الجنوبية والحدودية. وكذا ضرورة الإسراع في تفعيل النظام الثلاثي على مستوى المذابح العمومية الكبرى بإسهام كل المتدخلين. وإلزامهم بصفة المنظمة في التموين المنتظم للسوق باللحوم الحمراء.

كما عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، برئاسة علي بن سبقاق رئيس اللجنة، اجتماع خصص للاستماع لوزير التجارة كمال رزيق. حول استراتيجية القطاع فيما يتعلق بتسويق المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه ولحوم وحليب.

في حين، أكد رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع، أن هذا اللقاء يدخل ضمن البرنامج الذي سطرته اللجنة للاستماع لمسؤولي القطاعات. التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.