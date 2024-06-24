وزير التجارة: 6.3 مليار دولار حجم التجارة بين الجزائر وتركيا

قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، إنّ العلاقات الجزائرية التركية إيجابية من خلال سيادة القرار الاقتصادي والتعاون التجاري.

وأضاف وزير التجارة خلال المنتدى الجزائري التركي، أن دولة تركيا ضيف شرف في أعرق تظاهرة تعرفها الجزائر. لأن العلاقات الجزائرية التركية هي علاقات عريقة ومتجدرة في التاريخ. مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي شهد زخما متصاعدا في السنوات الأخيرة منذ 2020. أين بلغ حجم التجارة البينية 6.3 مليار دولار العام الماضي ونتطلع إلى بلوغ الأهداف من خلال لقاء رئيسي البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها وتوسيعها.

وأِشار زيتوني، إلى أن المستوى التجاري بين البلدين لا يزال ضعيفا مقارنة بالعلاقة السياسية والإمكانيات الموجودة والمتوفرة وكذا نوعية الإستثمارات التركية الخلاقة للثروة وقيمة مضافة عالية. حيث نتطلع إلى تعميق الشراكة وتوسيع مجالاتها خاصة في الشعب الإنتاجية الواعدة والمنتجات الزراعية والغذائية والصناعات البلاستيكية وقطاع السياحة والخدمات.

من جهته، دعا الوزير المؤسسات التركية والجزائرية للولوج إلى السوق الإفريقية التي تجمعنا معها منطقة حرة تمنح مداخيل. بقيمة 3 آلاف مليار دولار امريكي وتسعى الجزائر إلى تحقيق التكامل الإفريقي من خلال مشاريع هامة على غرار الطريق العابر للصحراء. والشروع في انجاز 5 مناطق للتجارة الحرة لتحقيق عمقها الإفريقي.