وزير التربية:”أسئلة البكالوريا لن تكون خارج المقرر الدراسي”

صرح وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أن أسئلة شهادة البكالوريا، لن تكون خارج المقرر الدراسي.

وأفاد الوزير في حوار بثه التلفزيون الجزائري، أنه سيتم الحفاظ على الاختيار بين موضوعين بالنسبة لكل مادة، والابقاء على نصف الساعة الاضافية.

وحسب الوزير، تفتح أبواب المؤسسات التربوية لاستقبال الممتحنين على الساعة السابعة والنصف صباحا، أي نصف ساعة قبل الانطلاق الرسمي للامتحانات.

وأضاف “تغلق أبواب المؤسسات على الساعة الثامنة، ويسمح استثناءا للذين يأتون متأخرين، بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف، لتفتح الأبواب لهم، ويتم تسجيلهم في سجلات التأخر، لكن يجتازون كباقي أقرانهم الامتحان، فيما لا يمكن لأحد الدخول بعد الثامنة والنصف، لأن الأسئلة تكون قد وزعت”.