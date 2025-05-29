وزير التربية:التعاقد كان استثنائيا .. وتوظيف الأساتذة مستقبلا عن طريق المسابقة

صرح اليوم، الخميس، وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن التوظيف في قطاع التربية يعتمد على خريجي المدارس العليا للأساتذة وفق الاتفاقية المبرمة بين القطاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف الوزير في اجابته على سؤال لنائب بمجلس الأمة،أن خريجي المدارس العليا الذين يوظفون مباشرة في المؤسسات التربوية عددهم لا يكفي مقارنة باحتياجات القطاع. وهو الأمر الذي الزم الوزارة. على اعتماد التوظيف بطريقة التعاقد عبر منصة رقمية.

وأشار الوزير أن التوظيف عن طريق التعاقد كان استثنائي. في فترة كورونا، لكن القطاع اعتمدها لسنتين بعد ذلك.

لكن -يضيف- الوزير أن الاصل في التوظيف في قطاع التربية. هو عن طريق المسابقة وهو ما سيتم اعتماده مستقبلا اذا سجل القطاع نقصا في التأطير.