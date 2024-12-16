وزير التربية:انطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية شهر جانفي

أعلن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي. أن انطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعيةسيكون شهر جانفي من السنة القادمة.

أكّد الوزير عند لقائه مع مديريات التربية عبر تقنية التحاضر المرئي على ضرورة المتابعة والمرافقة الدائمة للتحضيرات الجارية. مع إيلاء المرافقة الإعلامية أهميتها في هذا الجانب. لإنجاح هذه البطولة ا تهدف أساسا إلى اكتشاف المواهب والنُّخب الرياضية المدرسية، لتكون خزّانا للنخب الرياضية الوطنية.