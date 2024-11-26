وزير التربية:تصحيح الاختبارات داخل الأقسام..والتأكد من العلامات قبل حجزها

في أول لقاء له مع مديري التربية، شدّد وزير التربية محمد صغير سعداوي على ضرورة تصحيح مواضيع الاختبارات داخل الأقسام. لما لها من أهمية بيداغوجية تساعد التلاميذ للتعرف على أخطائهم.

وشدّد الوزير على وجوب التقيّد برزنامة إجراء الاختبارات الفصلية من طرف مديري جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. والتأكد من العلامات قبل حجزها على النظام المعلوماتي، مع إجراء مجالس الأقسام في آجالها.

للإشارة تنطلق اختارات الفصل الأول يوم 1 ديسمبر بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي، ويوم 3 ديسمبر بالنسبة للطور الابتدائي.