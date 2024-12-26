وزير التربية:لما يتوجه التلميذ للدروس الخصوصية فهناك إشكال

تحدث وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي باسهاب عن الدروس الخصوصية التي طغت على التعليم في الجزائر وقال أن الوزارة تشتغل على ضمان جودة التعليم.

وأضاف الوزير في اجابته على سؤال لاحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني”لما يتوجه التلميذ لدروس الدروس الخصوصية فهناك إشكال”.

وقال الوزير في سياق حديثه” القانون الأساسي للمعلم وتحسين المستوى المادي يساهم في محاربة آفة دروس الدروس الخصوصية والحفاظ المدرسة”

واستطرد الوزير قائلا” ذهاب الأستاذ نحو إلقاء الدروس الخصوصية هو بدافع مادي وتحسين المستوى المادي سيحارب هذه الآفة”