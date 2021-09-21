وزير التربية: أجلنا الدخول المدرسي لتلقيح أكبر عدد ممكن من منتسبي القطاع

قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن تأجيل الدخول الدراسي إلى غاية 21 سبتمبر، كان بهدف إعطاء فرصة أكثر لتلقيح منتسبي القطاع.لتأمين الدخول الإجتماعي، وإكتساب مناعة جماعية.بأمر من رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات بضرورة تلقيح جميع منتسبي القطاعات قبل الدخول المدرسي.

وأفاد الوزير ، خلال ندوة صحفية أجراها بمناسبة الدخول المدرسي، أن رئيس الجمهورية أن الدولة تسعى للعمل على عصرنة النظام التربوي والإنتقال إلى مصف المدرسة الحديثة.بإستعمال اللوحات الإلكترونية والصبورة الإلكترونية، ومو البرنامج الذي أتى به رئيس الجمهورية، من أجل تخفيف ثقل المحفظة على التلاميذ وهو الأمر الذي يعانون منه.

وتابع الوزير أن أزيد من 10 ملايين تلميذ سيلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة، و510 الاف أستاذ موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة.مضيفا أن عدد المؤسسات الجديدة بلغ 473 مؤسسة جديدة منها 303 إبتائية و67 متوسطة و73 ثانوية.

مشيرا أن العدد الإجمالي للمؤسسات التربوية عبر القطر الوطني بلغ، 28 ألف 585 تعليمية موزعة على 20 ألف و100 ابتدائية و5657 متوسطة و2678 ثانوية.

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