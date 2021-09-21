وزير التربية: أطقم طبية خاصة بالمؤسسات التربوية لاستكمال تلقيح منتسبي القطاع

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم تأجيل الدخول المدرسي من أجل تلقيح أكبر عدد من الأساتذة ومنتسبي قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

وأضاف الوزير خلال تصريح صحفي على هامش إنطلاق الموسم الدراسي اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الذي نظم في 15 اوت الفارط. أسديت فيه أوامر صارمة تنص على وجوب تلقيح كل منتسبي قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهنيين.

وأكد بلعابد، أن قطاع التربية بذل مجهودا كبيرامن أجل العمل على التحسيس لتلقي اللقاح. أين تم وضع 1441 وحدة كشف ومتابعة. ووضعوا 41 مركز طب عمل من أجل تلقي اللقاح.

وكشف الوزير في ذات السياق، أنه تم تخصيص أطقم طبية في المؤسسات التربوية من أجل إستكمال تلقيح منتسبي القطاع. الذين تعذر عليهم التنقل إلى المراكز من أجل أخذ اللقاح.