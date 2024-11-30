وزير التربية: أوامر لاستقبال النقابات دوريا

كشف اليوم ،السبت، وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي. أنه وجه أوامر للمدراء المركزيين قصد تنظيم اجتماعات دورية مع النقابات المعتمدة في القطاع من أجل التحاور والتشارك وتقديم ملاحظات لاصلاح القطاع وخدمة مصلحة الأستاذ والتلميذ على حد سواء.

وقال الوزير في الكلمة التي القاها بمناسبة اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين. إنّ الحوار هو فلسفة تشاركية ترمي إليها الوزارة بناءً على توصيات رئيس الجمهورية. الذي يركز على الحوار كمبدأ من مبادئ التقدم والتطور في أي قطاع.

واضاف الوزير أن الشريك الاجتماعي هو عين الوزارة في الميدان، يعمل على نقل الأخطاء للوزارة وايجاد الحل معا لحل أي مشكل.