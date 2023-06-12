وزير التربية: إجراءات ومستجدات جديدة بداية من الدخول المدرسي المقبل

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم الإثنين، أن التدابير المتخذة لمكافحة الغش ساهمت في القضاء على الظاهرة بطريقة شبه كلية خلال السنة الماضية.

وقال وزير التربية، على هامش تفقده بتيبازة لمجريات امتحانات بكالوريا 2023 في يومها الثاني، أن الدورة الحالية لهذه الإمتحانات عرفت تنصيب خلايا متابعة ومكافحة الغش بكل ولاية. تحت إشراف النائب العام لكل مجلس قضائي وبمشاركة أعضاء اللجان الأمنية الولائية ومديريات التربية. مضيفا أن خلية المتابعة المندرجة ضمن تدابير مكافحة الغش، ستضفي مصداقية أكثر على سمعة هذه الإمتحانات المصيرية. التي توليها السلطات العليا للوطن أهمية قصوى و يتابعها رئيس الجمهورية شخصيا.

كما أكد وزير التبية بخصوص التحضيرات للموسم الدراسي المقبل، أنه سيشهد العديد من المستجدات، أبرزها استكمال إجراءات تثبيت تعليم اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي من السنة الرابعة. وذلك بتخصيص 12 ألف أستاذ عبر 20 ألف مدرسة إبتدائية. بالإضافة كذلك إلى أنه تقرر بداية من السنة المقبلة، الإنطلاق في تكوين أساتذة التعليم الابتدائي للغة الإنجليزية بالمدارس العليا للأساتذة. بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يخص عملية تخفيض وزن المحفظة المدرسية، جدّد وزير التربية التأكيد على استكمال عملية تعميم اللوحات الرقمية على جميع المدارس. و التي ستعرف موسم 2023/2024 تزويد 1200 مدرسة بالتجهيزات البيداغوجية العصرية. بالإضافة كذلك إلى الاستعداد لتنظيم إمتحان شهادة البكالوريا لأول مرة في شعبة الفنون.

كما دعا وزير التربية، ولاة الجمهورية إلى اتخاذ كافة التدابير المتاحة خلال الموسم الدراسي القادم. لتوفير الإمكانيات اللوجيستية اللازمة لضمان توزيع الكتاب المدرسي و توفير الأدراج في كل مدرسة.

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