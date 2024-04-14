وزير التربية: إجراء الحركة النقلية السنوية للموظفين

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بتنظيم برنامج ثري وفقا للمحاور التي تضمنها المنشور المتعلق بالإحتفال بيوم العلم المصادف للسادس عشر أفريل من كل سنة.

وترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء السبت ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية. عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. أين أكد على ضمان التغطية الإعلامية الواسعة لهذا الحدث الهام.

كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة الشخصية والآنية لتنفيذ مراحل إجراء الحركة النقلية السنوية للموظفين. حسب الرزنامة المعلنة وضمان الإعلام الواسع بالمواعيد والآجال.