وزير التربية: إجراء تقييم وطني لامتحان تقييم المكتسبات قريبا

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بإجراء عملية “تقييم وطنية” لإمتحان تقييم المكتسبات لمرحلة التعليم الإبتدائي.

وفي ختام أشغال ندوة وطنية أمس الإثنين خصصت لضبط آخر التحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023. و بخصوص تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الإبتدائي، تم التركيز على العمليات المتبقية من تنفيذ مراحل إجراء تقييم المكتسبات لتغطية العمليات المحددة من الـ25 ماي الجاري. تاريخ الإنتهاء من إجراء التقييمات الكتابية إلى غاية الـ22 جوان المقبل. تاريخ تسليم الشهادات ودفاتر تقييم المكتسبات للأولياء.

وأمر وزير التربية بلعابد بإجراء عملية “تقييم وطنية” لهذا الامتحان، إنطلاقا من المقاطعات التفتيشية. ثم الولائية، ثم الجهوية، وصولا إلى عقد “ملتقى وطني” قبل نهاية شهر جويلية المقبل.

كما دعا وزير التربية إلى إعداد برنامج للمعالجة البيداغوجية للنقائص المسجلة لدى التلاميذ. على مستوى التعليم المتوسط و التعليم الابتدائي. بالتنسيق الدقيق بين المفتشية العامة والمجلس الوطني للبرامج والمديرية العامة للتعليم.

كما تم التطرق أيضا رفقة وزير التربية، إلى ضرورة توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ وضمان وصوله في الآجال المحددة مع تسخير كل الإمكانيات المتاحة لذلك. بالإضافة إلى مواصلة ضمان الخدمات الأخرى كالبيع الإلكتروني للكتاب. وتوزيع نسختين من كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. بالإضافة كذلك إلى توفير خدمة الكتاب الرقمي، وكذا كتب البرايل للتلاميذ من ذوي التحديات البصرية. وكذا اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تحافظ على النسخة الثانية للكتب المدرسية. وإصدار منشور خاص بهذه العملية.

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