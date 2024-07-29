وزير التربية: إحصاء التلاميذ الذين لا يزاولون الدراسة.. إلزام الأولياء بتسجيلهم

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل إستلام 459 مطعم مدرسي.

وأضاف وزير التربية خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية البويرة رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أنه يتم العمل حاليا على تفعيل التسيير وترشيده من أجل تنظيم عدد التلاميذ بالأقسام من خلال رقمنة عملية التسجيل. حيث تم الإنتهاء من عملية تسجيل تلاميذ الأولى إبتدائي بنسبة 98 بالمائة نهاية جوان. كما سيتم بالتنسيق مع السلطات المحلية إحصاء التلاميذ الذين لا يزاولون الدراسة. بالتعاون مع السلطات المحلية والزام الاولياء بتسجيل ابنائهم خاصة مناطق الجزائر العميقة.

وفيما يخص التأطير، فقد أكد الوزير، على أولوية التأطير لخرجي المدارس العليا. وإيجاد منصب لكل متخرجي المدرسة العليا وتوفير مناصب عمل عن طريق الانتداب لضمان مناصب عمل لهم.

وأكد الوزير في سياق ذي صلة، أن الدخول المدرسي القادم سيكون ناجح بكل المقاييس خاصة وأن نسبة القبول في السنة اولى متوسط بلغت 98 %. وارتفاع نسبة البكالوريا وتحسن النتائج دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات لهذا القطاع.