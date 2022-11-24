وزير التربية: إدماج 40 ألف مشرف.. إمتحان مهني لترقية 25 ألف أستاذ

قال وزير التربية الوطنية، أنه سيتم فتح إمتحان للترقية لأكثر من 25 ألف منصب تخص رتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. في إطار الإمتحان المهني.

وأضاف وزير التربية خلال الندوة الوطنية تحضيرا للدخول المدرسي 2024/2023، أن إمتحان الترقية سيخص بعض الأسلاك على رأسها الأساتذة. أين تم ترقية مايربو عن 10 آلاف أستاذ. مشيرا إلى أنه ستكون هنالك ترقية إلى رتب مستحدثة تخص أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لأزيد من 25 ألف أستاذ وأستاذة. بالإضافة كذلك إلى رتب أخرى تستفيد منها لاحقا في إطار الإمتحان المهني.

وعن القانون الأساسي للقطاع، كشف وزير التربية، أنه سيكون هنالك لقاء بعد غد السبت مع الشركاء الإجتماعيين. حيث سيكون آخر لقاء بعد سلسلة من الإجتماعات بلغت 34 إجتماعا. مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء العمل عن المشروع من أجل أن يعطي المكانة اللائقة للمعلمين مثلما أمر بعه رئيس الجمهورية.

وفي سياق مغاير، كشف وزير التربية عن إدماج أكثر من 40 ألف مشرف في التعليم الابتدائي من بين 45 الف. كما دعا المعنيين إلى الإدماج من أجل تثبيت أنفسهم في مواقع مهنية قارة.