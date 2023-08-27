وزير التربية: إرتفاع عدد الشعب بالثانوي ورقمنة الحركة التنقلية في القطاع

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن إرتفاع شعب التعليم الثانوي والتقني إلى 7 شعب بعدما كان عددها 6 شعب فقط.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية تيارت اليوم الأحد، أنه بإضافة شعبة الفنون سيرتفع عدد الشعب في التعليم الثانوي والتقني إلى 7 عكس ما كان معمولا به خلال السنوات الماضية.

كما كشف الوزير أن إمتحان بكالوريا الفنون سينظم لأول مرة، خلال شهر جوان 2024. أين يمتحن تلاميذ الشعبة في نفس الفترة التي يمتحن فيها تلاميذ الشعب الستة الأخرى.

رقمنة السكنات الوظيفية والحركات التنقلية بالقطاع

كما كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن الإستراتيجية الجديدة للوزارة المتعلقة برقمنة القطاع.

أين أكد أن عملية الرقمنة ستشمل أيضا السكنات الوظيفية والإلزامية وهذا للقضاء على مشكل منح هذه السكنات لغير منتسبي القطاع.

وقال الوزير، أن الرقمنة شملت أيضا الحركة التنقلية، حيث وصلت نسبة الاستجابة لها إلى 93 بالمائة. وهو ما ساهم مساهمة كبيرة في تنقل الأساتذة وموظفي القطاع بطريقة سهلة بعيدة عن البيروقراطية.

وعلق الوزير في الموضوع قائلا أن عملية الحركة التنقلية لا زالت سارية عبر المنصة الرقمية. حيث يسمح لكل أستاذ أو موظف التنقل من مؤسسة إلى أخرى. وهذا تسهيلا لهذه العملية ووضع الأستاذ في أريحية تامة لتأدية ممامه براحة.