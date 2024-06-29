وزير التربية: إرتفاع معدلات القبول في الأولى ثانوي

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن ارتفاع نسبة القبول في السنة الأولى ثانوي من 65.13 بالمئة السنة الماضية، إلى 73.27 هذه السنة، بزيادة بلغت 8.14 بالمئة.

وشكر وزير التربية، في كلمة له على هامش إشرافه على ندوة وطنية لترتيبات الدخول المدرسي المقبل، الأسرة التربوية، على إنجاح الإمتحانات المدرسية.

ولفت الوزير، إلى تسجيل تراجع غير مسبوق في عمليات الغش بفضل مجهودات أجهزة الدولة للحفاظ على نزاهة الامتحانات الوطنية.

وأوضح بلعابد، أن الهدف من هذه الندوة التي تدوم 3 أيام، هو ضبط ملفات غلق السنة الدراسية. وتثبيت جاهزية القطاع للدخول المدرسي المقبل.

وحث الوزير، على إتمام ما تبقى من عمليات نهاية السنة، وإدخالها في النظام المعلوماتي للوزارة بعد معالجتها.

وأكد بلعابد، أن هذه الندوة، ستتوج بمخرجات عملية مدونة وملزمة للجميع. حيث سيتم النظر في كل الملفات وتفاصيلها ولاية بولاية للوقوف على جاهزية مديريات التربية قبل الدخول المدرسي المقبل الذي سيشهد العديد من المستجدات والتحسينات.

وكشف الوزير، أن من بين هذه المستجدات، تجهيز 1700 مدرسة إبتدائية باللوحات الرقمية. وتقليص عدد المواد المدرسة في الطور الأول في التعليم الابتدائي وتأجيل بعض المواد للطور الثاني والثالث.

وكذا مضاعفة الحجم الساعي للتربية البدنية والرياضية والأنشطة الفنية ومضاعفة تعداد التلاميذ بأقسام التربية التحضيرية ليقارب 100 بالمئة، والتأسيس لنظام متابعتها.

وإستكمال تثبيت اللغة الانجليزية بإدراجها في السنة الخامسة من التعليم الإبتدائي. والإنتقال لتنظيم إمتحان تقييم المكتسبات على الأطوار الثلاثة للتعليم الابتدائي. وكذا تبني دفتر الشروط الجديد للمدارس الخاصة.

وأكد الوزير، أنه وإبتداء من الموسم المقبل، ستكون كل العمليات مرقمنة.