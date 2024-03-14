وزير التربية: إرتفاع نسبة الإقبال على الرياضيات في الثانوي

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الرياضيات لها دور مهم في الحياة اليومية. حيث قرّرت الوزارة الإحتفال به من 12 الى 19 مارس المقبل على مستوى كافة الأطوار التعليمية. تحت شعار تم اعتماده سنة 2024 “اللعب بواسطة الرياضيات”.

وأضاف وزير التربية خلال إشرافه على اليوم الدولي للرياضيات، أنه تم تسطير برنامج ثري ومتنوع بطابع بيداغوجي. يتضمن نشاطات متنوعة تستهوي التلاميذ بالرياضيات من خلال التعرف بمجالات تطبيقاتها. مع تكريم التلاميذ المتفوقين في المسابقات العلمية والأعمال المتميزة. كما أن الحدث العلمي يشكل مناسبة لابراز المواهب الفكرية التي تزخر بها المؤسسات التعليمية.

وقال وزير التربية، أن زيادة الوعي العالمي بعلوم الرياضيات هي مسألة قوية للتصدي للتحديات التي تبرز في مجال الذكاء الإصطناعي. والتغير المناخي والطاقة المستدامة وتحسين جودة الحياة في مختلف بلدان العالم .

كما أكد وزير التربية، أنه وتجسيدا لبرنامج الوزارة المنبثق من برنامج الحكومة تسهر الوزارة على ترقية المواد العلمية وخاصة الرياضيات. ومراعاة متطلبات التنمية الإقتصادية والتكنولوجية. حيث تم إسداء تعليمات لمديري التربية والثانويات والتوجيه المدرسي لتسطير برنامج ثري. يستهدف تلاميذ السنة الأولى علوم وتكنولوجيا لتشجيعهم لإختيار شعبة الرياضيات. مع اعلام التلاميذ حول جهود الدولة لترقية الرياضيات وفتح مدرسة وطنية عليا في علم النانو وتكنولوجيا النانو.

كما كشف في سياق ذي صلة، أن الوزارة ولترقية الرياضيات ورفع مستواها إتخذت جملة من الإجراءات لإبراز جوانبها. وإظهار المعرفة العلمية والفكرية والمنهجية التي تتمتع بها المادة بتنظيم مسابقات تنافسية بين التلاميذ. وتشجيع إنجاز النوادي الرياضيات والروبوتيك مما يوفر بيئة خصبة. مؤكدا أن نسبة الإقبال على الرياضيات إرتفعت من 5 إلى 10 بالمائة في الثانوي.